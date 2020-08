Autonomia: Mattarella, ‘leale collaborazione Stato-Regioni è caposaldo’ (Di martedì 4 agosto 2020) Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Si avverte la necessità di individuare, con maggiore precisione, sedi e procedure attraverso le quali il principio di leale collaborazione, caposaldo della giurisprudenza costituzionale, possa divenire sempre di più la cifra dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali. è importante che la soggettività politica delle Regioni si sviluppi, non in contrapposizione con l’indirizzo politico statale, ma in chiave di confronto e di cooperazione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro al Quirinale con i presidenti delle Regioni, nel 50/mo anniversario di costituzione delle Regioni a statuto ordinario.“Siamo in ... Leggi su calcioweb.eu

CarlottaMiller_ : RT @repubblica: Mattarella e i 50 anni delle Regioni: 'Leale collaborazione tra territori-Stato è il caposaldo dell'autonomia' [di LAURA MA… - repubblica : Mattarella e i 50 anni delle Regioni: 'Leale collaborazione tra territori-Stato è il caposaldo dell'autonomia' [di… - TV7Benevento : Autonomia: Mattarella, 'necessaria solidarietà tra territori e utilizzo equo risorse'... - villaalbe : Autonomia, Mattarella: 'Leale collaborazione Stato-Regioni è caposaldo' -