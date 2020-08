Australia, Banca centrale conferma tassi a minimi storici (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – tassi di interesse ai minimi storici in Australia a causa della mancata ripresa dell’economia post Covid. La Banca centrale Australiana oggi ha mantenuto il costo del denaro allo 0,25%, una decisione ampiamente attesa. Nel motivare la sua decisione, la Reserve Bank of Australia ha previsto una ripresa economica irregolare e accidentata, alla luce del fatto che lo Stato di Victoria, il secondo più grande in Australia, è tornato in lockdown per effetto di una seconda ondata di contagi di Covid-19. La Banca centrale ha anche tracciato un quadro a tonte fosche per l’economia Australiana, dove i consumi sono crollati ed il tasso di ... Leggi su quifinanza

"L'outlook globale - si legge ancora nel comunicato - rimane incerto (a causa della crisi del coronavirus) ma la banca centrale rimane impegnata a fare il possibile per sostenere il lavoro e le ...

