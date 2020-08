Alessandro Sallusti il giornalista si definisce “introverso, noioso e timido” (Di martedì 4 agosto 2020) Ospite di Io e te in onda su Rai1, Alessandro Sallusti confessa di essere timido, noioso e introverso, giunge anche il commento della Ricciarelli In un’intervista rilasciata a Pierluigi Diaco nella trasmissione Io e Te condotta dal giornalista, Alessandro Sallusti ha detto di essere una persona timida e noiosa. Ha anche confessato che rispondere a domande che non hanno a che fare col suo lavoro lo mettono in imbarazzo. Sallusti ha rivelato che essere diventato giornalista per lui è stato il coronamento di un sogno. Poiché fa un lavoro che ama, ha detto che in realtà non ha mai lavorato. Ha infatti esercitato una professione che lo ha sempre appassionato. Nato orfano di nonni, ha confessato di aver sentito la ... Leggi su kontrokultura

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Trova l’errore/2. ”Merkel e Macron salvano l’Italia” (Alessandro Sallusti, il Giornale, 21.… - infoitcultura : Chi è Patrizia Groppelli, la fidanzata di Alessandro Sallusti - augumedici : RT @GiovanniAgost20: Patrizia Groppelli fu d'Asburgo, ex moglie di Dimitri, è la fidanzata di Alessandro Sallusti, che è stato fidanzato co… - anodo59 : RT @GiovanniAgost20: Patrizia Groppelli fu d'Asburgo, ex moglie di Dimitri, è la fidanzata di Alessandro Sallusti, che è stato fidanzato co… - infoitcultura : Alessandro Sallusti fa una dichiarazione d'amore improvvisa: “La vita con te è bella -