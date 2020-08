Sky - Caos Inter, colloquio Conte-Zhang: attenzione solo sull'Europa League (Di lunedì 3 agosto 2020) Nel pomeriggio, rivela Sky, colloquio cordiale in videoconferenza tra il presidente dell'Inter Steven Zhang e l’allenatore Antonio Conte. Leggi su tuttonapoli

caos_calmo_ : RT @AlfonsoTax2: Guardando la 'vastità del cazzo che me ne frega' ...dei commenti di #Sky #Gazzetta #Corriere sullo sfogo di #Conte. #Inter… - caos_calmo70 : @andreasarubbi Però su Sky oggi avevano assegnato la scarpa d'oro ad Immobile per gentile concessione di Ronaldo no… - SkyTG24 : Commissioni permanenti: dopo caos e tensioni, concluso in nottata voto presidenti Camera - ParamountItalia : Jason Statham ????. Wesley Snipes, in un thriller ricco di colpi di scena! ?? 'Caos', stasera alle 21.10 su… - billie_caos : Io parto dal presupposto che i giudizi sull'Inter che danno quei 4 cazzoni di sky siano da intendersi esattamente a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Caos Sky - Caos Inter, colloquio Conte-Zhang: attenzione solo sull'Europa League Tutto Napoli Notizie Milan – Sky, rinnovo Ibrahimovic: lo svedese incontra Raiola

– Il Milan ha concluso come meglio non poteva questa stagione, come unica squadra imbattuta dopo il lockdown. Pioli ha scelto: il “suo” Milan dovrà tornare a far paura. (Football News 24) Sono le ore ...

“Terrone di m…”, Gattuso furioso in Napoli-Lazio: la ricostruzione

Lite fra Gattuso e Inzaghi ieri in Napoli-Lazio. L’allenatore azzurro furioso per un insulto arrivato dalla panchina biancoceleste. Ecco la ricostruzione dei fatti. Ieri sera il Napoli, come il Milan, ...

– Il Milan ha concluso come meglio non poteva questa stagione, come unica squadra imbattuta dopo il lockdown. Pioli ha scelto: il “suo” Milan dovrà tornare a far paura. (Football News 24) Sono le ore ...Lite fra Gattuso e Inzaghi ieri in Napoli-Lazio. L’allenatore azzurro furioso per un insulto arrivato dalla panchina biancoceleste. Ecco la ricostruzione dei fatti. Ieri sera il Napoli, come il Milan, ...