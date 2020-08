Serie A, il pagellone di fine campionato – Meravigliosa “Dea”, disastro Cairo, Conte insufficiente. E la Juve ha fatto il compitino (Di lunedì 3 agosto 2020) Il campionato più lungo e assurdo della storia è finito, con la solita vittoria della Juventus, poche liete sorprese, tante delusioni. Ecco il “pagellone” del fatto. ATALANTA – 8,5 Diciamo la verità: dopo il Coronavirus e l’inutile ripartenza del campionato, l’Atalanta è rimasta l’unico buon motivo per continuare a guardare la Serie A. La “Dea” è stata una meraviglia per gli occhi, per quasi tutto il campionato, ha stentato solo all’inizio ed è calata un po’ alla fine. Ora resta la strana Champions di agosto per coronare una stagione indimenticabile. LAZIO – 8- Fino al momento del lockdown, Inzaghi &Co. sembravano davvero lanciati verso lo ... Leggi su ilfattoquotidiano

