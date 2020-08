Serena Enardu e il “like” della discordia | Pago traumatizzato da Temptation Island (Di lunedì 3 agosto 2020) Pago sembra non aver superato il like che Serena Enardu aveva lasciato a Alessandro Graziani subito dopo Temptation Island. Tra i due scoppia nuovamente la polemica, ecco cosa è successo. Mentre le vicende di Temptation Island, in questi giorni, tengono banco nel pubblico per via delle coppie che hanno continuato a stare insieme e quelle … L'articolo Serena Enardu e il “like” della discordia Pago traumatizzato da Temptation Island proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

