Radicali: bene impianto compostaggio Cesano (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – “A Roma il problema dei rifiuti non si risolvera’ mai se per la costruzione di ogni impianto si scatena il putiferio. Si e’ arrivati al paradosso di contestare anche gli impianti di compostaggio: siamo alla follia”. Cosi’ in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani. “Nel caso di Cesano parliamo di raccolta differenziata e di un impianto di recupero di materia- aggiunge Iervolino- Non si discute quindi ne’ di discariche ne’ di inceneritori, eppure ci sono partiti che, per piccolo tornaconto personale, tuonano contro l’impianto. È una vergogna: cosi’ facendo Roma non risolvera’ mai i suoi problemi. Per l’impianto di Cesano peraltro ... Leggi su romadailynews

GraceP57190325 : RT @AldoDiMassimo1: @ColuiDi Non ti'a proccupa' (non ti devi preoccupare) dicono i filosofi napoletani..Gli accidenti degli imbecilli torna… - AldoDiMassimo1 : @ColuiDi Non ti'a proccupa' (non ti devi preoccupare) dicono i filosofi napoletani..Gli accidenti degli imbecilli t… - inapproprihate : RT @past4lsugo: ma non è l'UNICA questione su cui dobbiamo soffermarci. troppo facile discostarsi dall'intero movimento perché su twitter l… - floweeps : le persone che sono state definite subumani sono quelle fanno auguri di morte e percosse alle femministe radicali,… - past4lsugo : ma non è l'UNICA questione su cui dobbiamo soffermarci. troppo facile discostarsi dall'intero movimento perché su t… -

Ultime Notizie dalla rete : Radicali bene Radicali: bene impianto compostaggio Cesano RomaDailyNews Estate: alcuni consigli per affrontare la chemioterapia

Si chiama fatigue e i pazienti oncologici la conoscono bene: quella sensazione di grande stanchezza che non passa con il riposo e che è dovuta sia al cancro sia alle chemioterapie. E che d’estate si s ...

Olio di origano per fare il pieno di antiossidanti e tenere a bada il colesterolo

L’olio di origano, prodotto a partire dall’omonima pianta appartenente alla medesima famiglia della menta, è caratterizzato da benefici per la salute che è importante conoscere. Tra questi, è possibil ...

Si chiama fatigue e i pazienti oncologici la conoscono bene: quella sensazione di grande stanchezza che non passa con il riposo e che è dovuta sia al cancro sia alle chemioterapie. E che d’estate si s ...L’olio di origano, prodotto a partire dall’omonima pianta appartenente alla medesima famiglia della menta, è caratterizzato da benefici per la salute che è importante conoscere. Tra questi, è possibil ...