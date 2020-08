PS4 avrebbe potuto essere la fine di PlayStation? Il peso dei passi falsi di PS3 (Di lunedì 3 agosto 2020) Shahid Ahmad ha trascorso un decennio in Sony Interactive Entertainment, di recente come director for strategic content, dove ha svolto un ruolo importante nella spinta su PS Vita e PS4, prima della sua partenza nel 2015.In un nuovo documentario intitolato The PlayStation Revolution, che uscirà a settembre, Ahmad ha riflettuto sul "periodo difficile" di PS3, che secondo lui ha trasformato PlayStation nell'organizzazione "umile, appassionata ed entusiasta" che ha lanciato PS4.Se l'organizzazione non avesse apportato quel cambiamento culturale, ha detto Ahmad, avrebbe potuto essere "la fine" per PlayStation.Leggi altro... Leggi su eurogamer

