Ops, Salvini ha appena cambiato idea sulla mascherina (Di lunedì 3 agosto 2020) La mascherina “quando è necessario si mette”, ad esempio “nei luoghi chiusi, sui treni”. Certo, “spero di tornare alla normalità il prima possibile” ma “ai giovani dico ‘usate la testa, rispettate la distanza, fate quello che la scienza chiede di fare'”. Matteo Salvini, segretario della Lega, lo dice in collegamento con SkyTg24 da Milano Marittima e subito salta all’occhio che questo Salvini non dev’essere nemmeno lontano parente di quel tizio che giusto ieri invitava un bambino che si trovava a fianco a lui (e quindi non al giusto distanziamento sociale) a togliersela. Non solo: questo Salvini dev’essere evidentemente soltanto un omonimo di quel Salvini che non voleva mettersi la mascherina durante ... Leggi su nextquotidiano

