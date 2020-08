Maltempo nel Lecchese: strade chiuse e rischio smottamenti in Valsassina (Di lunedì 3 agosto 2020) Lecco, 3 agosto 2020 - I violenti acquazzoni che si stanno susseguendo da ieri sera hanno messo a dura prova la provincia di Lecco dove osservata speciale è soprattutto la Valsassina . Ieri sera a ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo nel Il Maltempo si abbatte sul Nord Italia: in Liguria crolla un muro su 3 clochard Il Messaggero Maltempo Alessandria, l’appello di Borasio: “Restate a casa e muovetevi solo per necessità”

ALESSANDRIA – Seconda notte di maltempo in provincia di Alessandria. Puntualmente è arrivato l’appello dell’Assessore con delega alla Protezione Civile, Paolo Borasio, che sul proprio profilo Facebook ...

Danni dal maltempo anche a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Ha lasciato segni ben visibili anche a Sarzana il temporale che la notte scorsa ha investito la nostra provincia. Emblematica la situazione di piazza Matteotti dove il vento ...

