L'annuncio di re Juan Carlos, lascio la Spagna (Di lunedì 3 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 03 AGO - Il re emerito di Spagna Juan Carlo lascerà il palazzo della Zarzuela per trasferirsi all' estero, dopo le inchieste giudiziarie che lo hanno visto indagato per presunta evasione ... Leggi su corrieredellosport

MediasetTgcom24 : SPAGNA, L'ANNUNCIO DI RE JUAN CARLOS: 'LASCIO IL PAESE' - CarpaneseSilva1 : RT @MediasetTgcom24: SPAGNA, L'ANNUNCIO DI RE JUAN CARLOS: 'LASCIO IL PAESE' - Giulia07738572 : RT @MediasetTgcom24: SPAGNA, L'ANNUNCIO DI RE JUAN CARLOS: 'LASCIO IL PAESE' - GazzettaDelSud : Spagna, l'annuncio del re emerito Juan Carlos: 'Lascio il paese' - AlteaZucchini : RT @MediasetTgcom24: SPAGNA, L'ANNUNCIO DI RE JUAN CARLOS: 'LASCIO IL PAESE' -

Ultime Notizie dalla rete : annuncio Juan

L’ex monarca spagnolo Juan Carlos, coinvolto in diverse inchieste giudiziarie, ha abbandonato il palazzo reale della Zarzuela (residenza del re spagnolo) e lasciato il Paese. Lo ha annunciato in una l ...Il re emerito di Spagna Juan Carlo lascerà il palazzo della Zarzuela per trasferirsi all' estero, dopo le inchieste giudiziarie che lo hanno visto indagato per presunta evasione fiscale in patria e in ...