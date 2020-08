Industria, secondo semestre in calo (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Centro Studi ConfIndustria rileva un aumento della produzione Industriale del 7,5% a luglio, quando è stimato un incremento del 2,3% su maggio. La produzione diminuisce del 13,9% rispetto allo stesso mese del 2019. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

