Incendi: fuoco nel palermitano, Prefettura apre Centro coordinamento soccorsi (Di lunedì 3 agosto 2020) Palermo, 3 ago. (Adnkronos) - La Prefettura di Palermo ha aperto nella tarda serata di ieri il Centro di coordinamento dei soccorsi per seguire gli Incendi che da giorni stanno devastando macchie verdi del palermitano. Ieri mattina un vasto Incendio è partito dal territorio di Chiusa Sclafani e ha raggiunto in serata, a causa del vento, il Comune di Giuliana, interessando la zona del cimitero e lambendo il Centro abitato in contrada sotto le grotte, e divampando per l'intera notte. La Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo, tramite l'ufficio di coordinamento, ha partecipato tempestivamente alle attività di spegnimento del fuoco attivando il proprio piano operativo di supporto ... Leggi su iltempo

Mosca, 03 ago 08:17 - (Agenzia Nova) - Una persona è rimasta uccisa oggi in un incendio nella centrale termoelettrica n. 2 di Norilsk, nel Territorio di Krasnoyarsk, regione russa situata in Siberia.

Palermo, 3 ago. (Adnkronos) - La Prefettura di Palermo ha aperto nella tarda serata di ieri il Centro di Coordinamento dei soccorsi per seguire gli incendi che da giorni stanno devastando macchie verd ...

