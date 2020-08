Il giudice di pace che dice che il lockdown è illegale (Di lunedì 3 agosto 2020) C’è un giudice a Frosinone che dice che il lockdown è illegale. E per questo Emilio Manganiello ha annullato una multa a un automobilista, assistito dall’avvocato Giuseppe Cosimato, che ha impugnato una multa comminata l’11 aprile scorso dalla polizia stradale sulla base della dichiarazione di stato di emergenza per COVID-19. Il giudice di pace che dice che il lockdown è illegale Il Messaggero racconta oggi che la sanzione è stata revocata perché lo stato di emergenza, per il magistrato onorario, che il governo può decretare non contempla «il rischio sanitario». Per i terremoti, le valanghe, le alluvioni e gli incendi si può ... Leggi su nextquotidiano

C’è un giudice a Frosinone che dice che il lockdown è illegale. E per questo Emilio Manganiello ha annullato una multa a un automobilista, assistito dall’avvocato Giuseppe Cosimato, che ha impugnato u ...

C'è un giudice a Frosinone che dice che il lockdown è illegale. E per questo Emilio Manganiello ha annullato una multa a un automobilista, assistito dall'avvocato Giuseppe Cosimato, che ha impugnato u ...