Il Covid-19 e l’effetto “coperta di Linus” (Di lunedì 3 agosto 2020) Lo abbiamo già sentito dire: “tutto sommato, in lockdown, non sono stato così male”. Una parte di persone, infatti, ha infondo trovato piacere ad avere una scusa per stare a casa, senza doversi esporre alla vita quotidiana, al lavoro, alle relazioni sociali. Certo, abbiamo provato a spiegare che era – ed è – necessario favorire un distanziamento fisico, non un distanziamento sociale, ma stiamo assistendo a due fenomeni distinti. Quello più visibile è dato da chi sembra ignorare le regole imposte per la sicurezza di tutti con feste e assembramenti ben poco responsabili, ma non possiamo non prendere atto anche delle persone che nonostante sia finito il lockdown, non riescono ancora ad uscire con serenità e in qualche modo si collocano dunque all’estremo opposto: niente feste e assembramenti, ma nemmeno un aperitivo ... Leggi su wired

