Gianni Sperti diventa biondissimo: 'Voglio dimenticare un passato scomodo' (Di lunedì 3 agosto 2020) Gianni Sperti si sta godendo le meritate vacanze, prima di tornare a commentare il percorso di tronisti e corteggiatori a 'Uomini e Donne'. E pare che questo sia un periodo di grandi cambiamenti per l'... Leggi su tgcom24.mediaset

trash_italiano : Tutti: “ad Agosto non succede nulla” Gianni Sperti: - LaMammaN1 : - italiaserait : Gianni Sperti cambia look: la foto dell’opionionista di Uomini e Donne biondo - FQMagazineit : Gianni Sperti, è lui o non è lui? L’opinionista di Uomini e Donne irriconoscibile - clikservernet : Gianni Sperti, è lui o non è lui? L’opinionista di Uomini e Donne irriconoscibile -