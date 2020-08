Formula 1, Todt: “Provo rispetto ed ammirazione per Lewis Hamilton” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il presidente della FIA, Jean Todt ha parlato alla BBC del problema del razzismo, contro cui Lewis Hamilton si è schierato sin dal principio: “rispetto qualcuno che ha fiducia e che cerca di usare la sua immagine, la sua voce, la sua leadership per proteggere qualcosa. Ammiro le persone che si impegnano dove credono di poter portare qualcosa. Per quanto riteniamo di poter contribuire”. “Sarebbe inappropriato spingere le persone a fare qualcosa che non provano Mia moglie e’ cinese. Merita la stessa attenzione. Bianco, nero, tutti hanno bisogno di attenzione. Colore, religione, la vita di tutti conta”, ha concluso Todt. Leggi su sportface

