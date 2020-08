Ennesima fuga migranti, ora parla Conte; “Saremo inflessibili” (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo l’Ennesima fuga dagli hotspot, ancora in Sicilia, da parte di alcuni migranti, ha parlato per la prima volta dell’argomento, Giuseppe Conte Giuseppe Conte (Fonte foto: Getty Images)Non trova pace la tensostruttura di Porto Empedocle, ad Agrigento, dove altri cinquanta migranti tunisini, sono scappati dopo aver scavalcato una recinzione. Meno di una decina di giorni fa infatti, dalla stessa banchina fuggirono almeno 150 persone. Allora, fu il ministro, Lamorgese a dispiegare addirittura l’esercito, mentre per ora, sul nuovo caso, stanno intervenendo polizia e carabinieri, con 4-5 migranti che sono già tornati indietro di loro spontanea volontà. Stavolta, per la prima volta, a parlare ... Leggi su chenews

umberto_cocco : RT @IlPrimatoN: Sale la tensione per chi è rimasto nel centro: alcuni tunisini, questa mattina, hanno lanciato vari oggetti contro i carabi… - andrea61990928 : RT @IlPrimatoN: Sale la tensione per chi è rimasto nel centro: alcuni tunisini, questa mattina, hanno lanciato vari oggetti contro i carabi… - Stoico26356790 : RT @IlPrimatoN: Sale la tensione per chi è rimasto nel centro: alcuni tunisini, questa mattina, hanno lanciato vari oggetti contro i carabi… - KwisatzHaderac0 : RT @IlPrimatoN: Sale la tensione per chi è rimasto nel centro: alcuni tunisini, questa mattina, hanno lanciato vari oggetti contro i carabi… - IlPrimatoN : Sale la tensione per chi è rimasto nel centro: alcuni tunisini, questa mattina, hanno lanciato vari oggetti contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Ennesima fuga Porto Empedocle, ennesima fuga di clandestini. In 50 scappano dalla tensostruttura Il Primato Nazionale Migranti in fuga, sono 38 quelli scappati dai centri umbri, 2 trovati

Sono 38 su 50 i migranti allontanati dalle strutture di accoglienza umbre. Erano arrivati in Umbria sabato e sbarcati a Porto Empedocle poche ore prima. Venti erano stati destinati alla Caritas San Ma ...

In fuga dal nemico

, il film diretto da Michael Toshiyuki Uno, segue la storia di una giovane donna di Seattle vittima di violenze da parte del marito. Per molti anni Beth (Donna Mills) ha dovuto sopportare i tradimenti ...

Sono 38 su 50 i migranti allontanati dalle strutture di accoglienza umbre. Erano arrivati in Umbria sabato e sbarcati a Porto Empedocle poche ore prima. Venti erano stati destinati alla Caritas San Ma ..., il film diretto da Michael Toshiyuki Uno, segue la storia di una giovane donna di Seattle vittima di violenze da parte del marito. Per molti anni Beth (Donna Mills) ha dovuto sopportare i tradimenti ...