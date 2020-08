Daniele Silvestri giovedì 6 agosto 2020 a Grado (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo l’apertura con il magico concerto di Tosca, il Festival Onde Mediterranee, alla sua 24esima edizione, propone il secondo appuntamento giovedì 6 agosto, alle 21.30, al Parco delle Rose di Grado (come sempre gestito in sicurezza): ospite è Daniele Silvestri con il suo “La cosa giusta tour”. “Ebbene sì. Si suona. Con serietà ovviamente, ma anche con entusiasmo, con attenzione ma con coraggio, con pudore ma con energia…in questa strana estate… si suona! – spiega lo stesso Silvestri. Quasi impossibile immaginarlo anche solo poco più di un mese fa. E sicuramente sarà diverso, più complicato, anomalo… Sarà una sfida. E proprio per questo sarà forse più emozionante, ... Leggi su udine20

bertolino_elena : Fuori dal coro... - ildiscorso : RT @ildiscorso: Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Grado – Parco delle Rose Daniele Silvestri “La cosa giusta Tour” - ildiscorso : Giovedì 6 agosto, ore 21.30, Grado – Parco delle Rose Daniele Silvestri “La cosa giusta Tour” - SartorSartor : @antove @tinapica88 “A domandarti come stai Si corre sempre un certo rischio Il rischio che risponderai E questo no… - informatrieste : Daniele Silvestri a Grado 'La cosa giusta Tour' - -