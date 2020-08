Cade dal trattore: grave bambino di 5 anni nel Comasco (Di lunedì 3 agosto 2020) Un bambino di cinque anni è rimasto ferito in seguito alla caduta da un trattore a Beregazzo, nel Comasco. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era sul trattore del padre, che stava percorrendo una strada del paese, quando, per cause da accertare, una porta laterale del trattore (un modello che ha la cabina di guida chiusa) si è aperta sul lato del piccolo, facendolo Cadere a terra. Il bambino ha picchiato la testa ed e’ stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo in codice rosso.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Cade dal Cade dal letto a castello, bambino ricoverato al Gaslini di Genova Il Secolo XIX Lapide ai caduti bruciata: «La telecamera non può riprendere in faccia le persone», lo vieta la legge

A due settimane di distanza dall’attacco a Porta Vecchia non è stato individuato l’uomo che ha appiccato il rogo. Ecco la spiegazione dell'assessore Turbanti A due settimane di distanza, ancora non si ...

Trieste, scooterista cade sulle Rive, finisce all'ospedale

TRIESTE Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 3 agosto, a Trieste sulle Rive all'altezza del Salone degli Incanti. Uno scooterista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del ci ...

