ASTM, migliora posizione finanziaria nel I semestre (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – ASTM chiude il primo semestre 2020 migliorando la posizione finanziaria netta a +503,5 milioni di euro e con una crescita del 23% negli investimenti sulla rete autostradale per “innalzare ulteriormente il livello di sicurezza dell’infrastruttura gestita a dimostrazione dell’approccio industriale del Gruppo nella gestione delle proprie infrastrutture”. Lo si legge nella nota diffusa al termine del CdA che ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020 in cui si sottolinea la “forte ripresa post lockdown” del traffico autostradale. L’effetto Covid pesa però sui conti del Gruppo che ha visto una riduzione del volume d’affari netta, in calo a 860 milioni (da 989,2 milioni dello stesso periodo ... Leggi su quifinanza

