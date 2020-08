“Andare al mare è un diritto”: ecco il piano anti-Covid per le spiagge libere (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Caldo da record e un solo desiderio: andare al mare. È questa l’estate post-Covid dei napoletani che, però, sono costretti a fare i conti con il considerevole aumento dei prezzi dei lidi privati e l’impossibilità economica di pagare una giornata in spiaggia dopo i mesi chiusi in casa. Per questo motivo, il Comune di Napoli, con la delibera 173 del 29 maggio ha adottato il piano Comunale per la fruizione in sicurezza delle spiagge libere. “Ci siamo preoccupati di mantenere fruibili le spiagge libere consapevoli dell’aumento dei prezzi dei lidi privati e della difficoltà economica derivata dall’interruzione delle tante attività lavorative durante il lockdown”, ... Leggi su anteprima24

AccademiaCrusca : Andare o stare A mare, A studio, A lavoro in luogo di AL mare, ALLO o IN studio, AL lavoro, sono varianti tipicamen… - BrunaGueze : RT @maurobiani: Dieci e venticinque. #StrageDiBologna #40anni Voglio andare al mare. Oggi per @repubblica - rebtrattinobass : Di giorno fa troppo caldo quindi a parer mio al mare bisognerebbe andare di notte ma finirò per non fare nessuno dei due grz - doctorgis84 : RT @4marchand2april: Oggi 386 casi, ma mi raccomando continuate ad andare nelle discoteche, al mare e a rimanere nelle vostre bolle del caz… - zonafranc_ : Immaginate avere una casa al mare e non poterci andare perché tuo padre la affitta per tutto agosto -

Ultime Notizie dalla rete : “Andare mare Vacanze estive 2020 e coronavirus: domande e risposte Corriere della Sera