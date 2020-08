Allarme Vishing: sembra la tua banca ma è una truffa (Di lunedì 3 agosto 2020) Truffe che corrono sul telefono, con richieste di informazioni personali e private tramite sms, via mail o addirittura sul telefono fisso: le trappole in cui si può cadere semplicemente cliccando su un link, o rispondendo ad una telefonata, possono essere tante. E caderci è molto facile. La Polizia Postale ha segnalato infatti che da gennaio ad aprile del 2020 sono state superate le 4mila denunce, un numero pari a quelle di tutto l’anno scorso. Gli ultimi casi denunciati dalla Guardia di Finanza risalgono a qualche settimana fa e le testimonianze di ciò che accade non mancano.I meccanismi di base sono ben precisi e portano alla diffusione di credenziali e informazioni personali che non dovrebbero mai essere fornite a estranei. Nel mirino della Polizia Postale, tra gli altri, anche un messaggio che in molti potrebbero aver ricevuto sul cellulare: ... Leggi su huffingtonpost

