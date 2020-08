Traffico Roma del 02-08-2020 ore 12:30 (Di domenica 2 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Traffico regolare sul Raccordo Anulare su tutte le consolari chiusa da ieri per motivi di sicurezza via di Tor Bella Monaca in prossimità di via Casilina a San Pietro in corso la celebrazione dell’angelus da parte di Papa Francesco fino alle 14 possibili difficoltà di circolazione in tutta la zona circostante inizieranno domani mattina alle 5 e termineranno il prossimo 14 agosto i lavori di rifacimento del manto stradale sul percorso Urbano della A24 interventi comportano la chiusura del tratto tra la tangenziale est e via Fiorentini Verso il raccordo anulare trasporto pubblico per lavori ai binari del tram Porta Maggiore alla corsia dei tram di via Prenestina fino al 4 agosto le linee tram 3 e 8 sono sostituite da bus bus al posto dei tram ma in questo caso fino al 14 agosto anche le linee ... Leggi su romadailynews

