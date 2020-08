Strage Bologna: messaggio di Mattarella, parole scontate di circostanza che si ripetono da anni (Di domenica 2 agosto 2020) La vicinanza e la solidarietà di Mattarella. Ennesimo messaggio annuale con parole uguali da 40 anni a questa parte, ma per ora nessun passo avanti verso la verità, nonostante la prosecuzione delle indagini Leggi su firenzepost

Quarant'anni fa, a New York, dove vivevo da qualche mese, comprai il New York Times fresco di stampa da un'edicola ancora aperta a tarda notte vicino a una fermata della subway. Stavo rientrando a Man ...Quarant’anni dopo la strage avvenuta il 2 agosto 1980 alla Stazione Centrale di Bologna, viene realizzata BO020880, ideata e realizzata dall’associazione IPID (Italian Party of Indie Developers) in c ...