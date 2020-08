Steelseries Apex 5 - recensione (Di domenica 2 agosto 2020) Le tastiere ibride, iniziate qualche anno fa come una moda lanciata da Razer con il modello Ornata, stanno prendendo sempre più piede come una soluzione a metà strada tra quelle meccaniche e quelle a membrana. Due prodotti praticamente agli antipodi per quanto riguarda non solo le prestazioni ma anche i costi, di solito decisamente più elevati per quanto riguarda le controparti meccaniche. Quest'oggi siamo qui a provare l'ultima proposta dell'infornata di prodotti che ci ha inviato Steelseries ovvero la Apex 5 Gaming Keyboard. Si tratta di una tastiera che unisce il meglio dei due mondi integrando in un'unica soluzione sia una molla meccanica, sia una parte a membrana nel terminale della corsa di attivazione di ciascun tasto. Appena tolta dalla confezione la Apex 5 ci premia immediatamente con un'ottima sensazione ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Decolli bruschi e atterraggi morbidi per una nuova moda dell'ibrido. -

Ultime Notizie dalla rete : Steelseries Apex Recensione tastiera SteelSeries Apex 5 4news.it SteelSeries: imperdibili offerte Amazon su cuffie e tastiere!

Andiamo oltre con l’ottima Tastiera gaming Steelseries Apex, offerta al prezzo di soli 49,26 €, contro i 51,99 € del prezzo di listino, forte di tasti basso profilo per sensazioni tattili perfette, ...

Andiamo oltre con l’ottima Tastiera gaming Steelseries Apex, offerta al prezzo di soli 49,26 €, contro i 51,99 € del prezzo di listino, forte di tasti basso profilo per sensazioni tattili perfette, ...