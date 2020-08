Spadafora: "Complimenti alla Juve e a Immobile per la scarpa d'oro" (Di domenica 2 agosto 2020) "I miei Complimenti sinceri alla Juventus , per la vittoria del nono scudetto consecutivo. E Complimenti a Ciro Immobile che eguaglia il record di Gonzalo Higuain e con i suoi 36 goal svetta tra tutti ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Spadafora: 'Complimenti alla Juve e a Immobile per la scarpa d'oro': 'Si chiude oggi il campionato più lungo della… - Pasquy10224826 : RT @onlyju70: Dopo le gioie da vero ultrà per il suo #Napoli ed i complimenti al #Benevento per la #SerieA, finalmente arrivano i complimen… - onlyju70 : Dopo le gioie da vero ultrà per il suo #Napoli ed i complimenti al #Benevento per la #SerieA, finalmente arrivano i… - dicaprioprisco : @capuanogio Ma questo ha preso la testa.. e sta a capo della FIGC? Qualcuno lo fermi .. anche il piu’cretino farebb… -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora Complimenti Spadafora: "Complimenti alla Juve e a Immobile per la scarpa d'oro" Corriere dello Sport.it Spadafora: "Si chiude il campionato più lungo della storia"

Roma, 2 ago. (askanews) - "Si chiude oggi il campionato piu' lungo della storia, nella stagione piu' difficile del nostro Paese negli anni recenti". Cosi', in una nota, il ministro per le politiche gi ...

Roma, 15:09

"Si chiude oggi il campionato piu' lungo della storia, nella stagione piu' difficile del nostro Paese negli anni recenti". Cosi', in una nota, il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincen ...

Roma, 2 ago. (askanews) - "Si chiude oggi il campionato piu' lungo della storia, nella stagione piu' difficile del nostro Paese negli anni recenti". Cosi', in una nota, il ministro per le politiche gi ..."Si chiude oggi il campionato piu' lungo della storia, nella stagione piu' difficile del nostro Paese negli anni recenti". Cosi', in una nota, il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincen ...