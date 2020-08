Sassuolo, i convocati di De Zerbi per l’Udinese (Di domenica 2 agosto 2020) Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati in vista del match di questa sera contro l’Udinese. Ecco l’elenco completo: Portieri: 47 Andrea Consigli, 56 Gianluca Pegolo, 64 Alessandro Russo. Difensori: 2 Marlon, 6 Rogerio, 13 Federico Peluso, 17 Mert Müldür, 22 Jeremy Toljan, 31 Gian Marco Ferrari, 35 Stefano Piccinini, 77 Giorgos Kyriakopoulos. Centrocampisti: 4 Francesco Magnanelli, 10 Filip Djuricic, 23 Junior Traore’, 44 Andrea Ghion, 57 Alessandro Mercati, 68 Mehdi Bourabia, 73 Manuel Locatelli. Attaccanti: 9 Francesco Caputo, 18 Giacomo Raspadori, 25 Domenico Berardi, 27 Lukas Haraslin, 53 Giacomo Manzari. Foto: Sassuolo twitter L'articolo Sassuolo, i ... Leggi su alfredopedulla

