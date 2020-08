Roma, professoressa di 63 anni arrestata con l’accusa di “atti sessuali” con una sua alunna di 16 anni (Di domenica 2 agosto 2020) Una professoressa d’italiano, insegnante in un istituto superiore di Roma, è stata arrestata sabato dai carabinieri con l’accusa di atti sessuali con minore per aver intrattenuto una relazione sessuale con una sua alunna. La donna è stata rintracciata presso la sua seconda casa nelle Marche e sottoposta a regime di domiciliari, come riferisce Repubblica che dà la notizia. Tutto è incominciato con complimenti e lusinghe nei confronti di questa sua studentessa 16enne: manifestazioni di stima e di affetto, a cui la giovane non aveva dato inizialmente troppo peso. Con il passare del tempo però, verso la metà dello scorso anno scolastico, le attenzioni della docente si sono fatte sempre più insistenti: dalle chiacchierate a fine lezione si è passati agli ... Leggi su ilfattoquotidiano

