Napoli-Lazio, lite tra Gattuso e un collaboratore di Inzaghi: “Terrone di m***a me lo devi dire in faccia, vieni”. Poi si scusa: “Ho esagerato” (Di domenica 2 agosto 2020) Tensione alle stelle al San Paolo tra Napoli e Lazio. La sfida dell’ultima giornata del campionato di Serie A è stata accompagnata da un crescente nervosismo tra le due squadre in campo, culminato con una lite tra l’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, e un collaboratore di Simone Inzaghi, suo omologo della Lazio. Tutto è avvenuto a pochi secondi dal fischio finale, nei pressi proprio della panchina della Lazio: la scena è stata immortalata dalle telecamere di Sky ed è diventata virale sui social. Ad un certo punto si sente chiaramente la voce di Gattuso che dice: “Terrone? Terrone? Vieni, vieni, me lo devi dire in faccia ... Leggi su ilfattoquotidiano

sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliLazio ?? - tancredipalmeri : Serie A final table: 1. Juventus 83 2. Inter 82 3. Atalanta 78 4. Lazio 78 5. Roma 70 6. Milan 66 7. Napoli 62 - Gazzetta_it : La Lazio ne becca 3 a Napoli e chiude quarta. Ma sorride #Immobile: 36 reti come #Higuain! #NapoliLazio 3-1 - diegorockscreen : Il mio #Editoriale calcistico di fine #SerieA per 'Il Crivello' / Il #Napoli chiude con una vittoria (3-1 alla Lazi… - fran_rkid : RT @kingdeltrigg: Stamattina nel magic mondo di twitter, Gattuso è inesperto perché ha messo i titolari contro la Lazio. Se invece si fosse… -