Modena | viola isolamento per denunciare documento smarrito | multata

Rientrata dall'estero e sottoposta a un periodo di isolamento domiciliare precauzionale, lo ha violato per andare a denunciare lo smarrimento di un documento. Per questo motivo i carabinieri ...

Rientrata dall'estero e sottoposta a un periodo di isolamento domiciliare precauzionale, lo ha violato per andare a denunciare lo smarrimento di un documento. Per questo motivo i carabinieri della sta ...

San Cesario, un giro in Ferrari per nonna Giuseppina che compie 100 anni

I figli hanno organizzato un viaggio speciale fino a Modena, poi pranzo di famiglia per una storica tifosa del Cavallino SAN CESARIO. Chissà quante persone hanno spento le candeline sulla torta di com ...

