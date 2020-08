La doppietta del leghista Morelli: due bufale social in poco più di 24 ore (Di domenica 2 agosto 2020) Come si alimenta la propaganda leghista? A suon di bufale. Protagonista, ancora una volta, il deputato della Lega Alessandro Morelli che, in meno di 24 ore, si è dimostrato più bomber di Ciro Immobile. In questo lasso di tempo, infatti, è riuscito a condividere sulla sua bacheca Facebook due clamorose bufale che hanno dato il via alla solita gogna mediatica. La prima riguarda il sindaco di Bergamo Giorgio Gori; la seconda è una libera e forzata interpretazione in cui si prende in giro Giuseppe Conte che suona i tamburi. Peccato che il Presidente del Consiglio stesse partecipando a un evento per i disabili (sì, quelli che la Lega dice di difendere). LEGGI ANCHE > Per il leghista Morelli, Speranza è stato inesistente perché la mamma ... Leggi su giornalettismo

