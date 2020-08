Inzaghi: «Orgoglioso di affrontare mio fratello in Serie A» – VIDEO (Di domenica 2 agosto 2020) Simone Inzaghi, al termine del match perso contro il Napoli, ha parlato del fratello Filippo e della sua promozione in Serie A Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato al termine del match perso contro il Napoli. Queste le sue parole sul fratello Filippo. «Come si riparte dal prossimo anno? Con la solita voglia di fare ancora bene. Sappiamo che Napoli, Roma e Milan si presenteranno nel migliore dei modi anche se ci sono arrivate dietro, che ci saranno sempre Juve, Inter ed Atalanta. Con grande orgoglio affronterò mio fratello in Serie A: è il palcoscenico che meritano lui e il suo Benevento». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Inzaghi in conferenza: “Fiero di Immobile. Farà parlare ancora per tanto di lui alla Lazio”

Simone Inzaghi ha rilasciato alcune parole durante la conferenza nel post partita di Napoli-Lazio. Di seguito quanto evidenziato: “Siamo tutti orgogliosi di Immobile. Penso sia un premio che merita, s ...

