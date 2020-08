Inter, Gagliardini: “Dare il massimo è stata l’unica priorità” (Di domenica 2 agosto 2020) “È stato un campionato duro. Per tutti, in campo e fuori. Dare il massimo è sempre stata l’unica priorità. Chiudiamo con una vittoria importante e subito con la testa all’Europa, con l’orgoglio per me delle 100 presenze con questa gloriosa maglia. Forza Inter”. Queste le parole del centrocampista dell’Inter, Roberto Gagliardini, a distanza di qualche ora dalla vittoria sull’Atalanta che ha permesso ai suoi di consolidare il secondo posto. Leggi su sportface

