Ibrahimovic scherza sui social: “Dio del gioco” (Di domenica 2 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic dopo il gol segnato al Cagliari (nonostante un rigore sbagliato) ha esultato sui social la vittoria del suo Milan mentre si prepara a rinnovare con i rossoneri. L’attaccante svedese attraverso il suo profilo instagram ha festeggiato la vittoria con un commento sobrio: “Dio del gioco” con una foto che lo ritrae con le braccia alzate. View this post on Instagram G O D of the game A post shared by Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanIbrahimovic) on Aug 1, 2020 at 2:57pm PDT Foto: twitter Milan L'articolo Ibrahimovic scherza sui social: “Dio del gioco” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

L'allenatore rossonero scherza sullo svedese, a segno anche nell'ultima giornata del campionato di Serie A: "Il girone di ritorno del Milan è la base per un grande futuro". Non dite a Ibrahimovic che ...

Ibra posta una foto invecchiato: “Potrei giocare così fino a 50 anni”

Zlatan Ibrahimovic gioca spesso sui social. Lo fa in maniera ironica, per far parlare di sé e mantenere sempre alta l’attenzione sulla sua persona. Lo svedese del Milan ha postato infatti una sua foto ...

L'allenatore rossonero scherza sullo svedese, a segno anche nell'ultima giornata del campionato di Serie A: "Il girone di ritorno del Milan è la base per un grande futuro". Non dite a Ibrahimovic che ...