“I farmaci non mi facevano niente”. Simona Izzo, una battaglia lunga anni: viene fuori solo ora (Di domenica 2 agosto 2020) Simona Izzo, un’intervista esclusiva e il racconto di un vita e delle sue dolorose cadute. Avviene tutto sulle pagine di Ok Benessere e Salute, dove si può apprendere qualche dettaglio in più sulla compagna di Ricky Tognazzi e la sua determinazione nel saper affrontare di petto momenti che nella loro delicatezza hanno richiesto tenacia e coraggio. Un dolore subito dopo la nascita del figlio, che l’attrice racconta così: “‘Mi fanno male i capelli’, dice la borghese insoddisfatta Giuliana, interpretata da Monica Vitti, in Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni. Quella battuta del film riassume alla perfezione i feroci attacchi di emicrania di cui ho sofferto per trent’anni. Un dolore intenso, di origine muscolo-tensiva, simile a una morsa d’acciaio che ... Leggi su caffeinamagazine

borghi_claudio : Non mi pare vero di potermi mettere un po' al sole... non ci sono controindicazioni con eparina e gli altri soliti… - durinsland : tw// pills (?) ieri per sbaglio ho mischiato due farmaci che prendo e per un attimo ho pensato oddio stanotte muoio… - Enzolott : @danilevicius21 @LupinoIII @luigimanna70 @1926_cri La cosa divertente e che siamo partiti dall'abuso di farmaci di… - Frances71999275 : @sono_farmaci @JCostanzo_M5S @VILLANIM5S @Mov5Stelle Ma si può tradire così tante volte il programma elettorale e q… - bertolire : @farmaciaserrage Acquisto spesso farmaci ed integratori da farmacie attive sul web, non escludo di potermi servire in futuro da voi -

Ultime Notizie dalla rete : farmaci non Consumo di farmaci, Fofi: farmaci sempre accessibili ai cittadini durante lockdown Farmacista33 Test vaccino a Verona ad

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato la sperimentazione sul vaccino anti-COVID prodotto dall'azienda bio-tecnologica italiana ReiThera. Lo studio è stato già valutato positivamente dall'Istit ...

Coronavirus, Russia annuncia: “Vaccinazione di massa per ottobre”. Com ‘è possibile?

La Russia ha annunciato che da ottobre partiranno le vaccinazioni contro il Coronavirus. Secondo gli esperti è improbabile che abbiano già effettuato i test con efficacia. Il Ministro della Salute ru ...

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato la sperimentazione sul vaccino anti-COVID prodotto dall'azienda bio-tecnologica italiana ReiThera. Lo studio è stato già valutato positivamente dall'Istit ...La Russia ha annunciato che da ottobre partiranno le vaccinazioni contro il Coronavirus. Secondo gli esperti è improbabile che abbiano già effettuato i test con efficacia. Il Ministro della Salute ru ...