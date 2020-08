Gianni Sperti, colpo di sole: cambia totalmente il look e diventa platino (Di domenica 2 agosto 2020) Gianni Sperti desta stupore dopo la pubblicazione sul suo profilo Instagram del suo imprevisto cambio di look. Per l’opinionista di Uomini e Donne, il nuovo taglio di capelli sarebbe legato a un bisogno più profondo di cambiamento, come scrive nel post. Non è chiaro se Gianni Sperti, che mostra il suo lato sentimentale sui social, si riferisca alla volontà di mutare una situazione sentimentale. Sembra suggerirlo in un commento Tina Cipollari. O magari è quella professionale, dopo la conclusione della stagione del dating show. Fatto sta che il messaggio ai suoi follower sembra abbastanza eloquente. Gianni Sperti, cambio totale di look Lo aveva già preannunciato in una Storia con un ... Leggi su thesocialpost

