Genoa: Nicola, una salvezza fantastica (Di domenica 2 agosto 2020) ANSA, - GENOVA, 02 AGO - Sfoggia una maglietta speciale Davide Nicola nel dopo partita. Sopra c'è una vecchia foto del figlio Alessandro piccolissimo sotto la Gradinata Nord, Alessandro scomparso ... Leggi su corrieredellosport

FBiasin : Parte un insulto. L'arbitro sente. 'Chi è stato, se non me lo dite caccio l'allenatore'. Imbarazzo generale. Tutt… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Nicola: 'È come se ci fossimo salvati due volte, perché è stato un campionato atipico' - susydigennaro : RT @napolimagazine: GENOA - Nicola: 'È come se ci fossimo salvati due volte, perché è stato un campionato atipico' - sportli26181512 : Genoa, Nicola: 'Grandissimo impegno, come se ci fossimo salvati due volte': Genoa, Nicola: 'Grandissimo impegno, co… - napolimagazine : GENOA - Nicola: 'È come se ci fossimo salvati due volte, perché è stato un campionato atipico' -