Fiorentina, Commisso: “Chiesa? Ho dato il via libera alla sua cessione, ma ad una condizione…” (Di domenica 2 agosto 2020) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la vittoria dei viola in casa della SPAL. Il numero uno dei gigliati ha parlato della stagione appena conclusa dalla sua squadra: “Voglio ringraziare tutti, dai dottori ai tecnici. Oltre al mister abbiamo avuto tanti altri casi di Covid, forse quelli che ne hanno avuti di più. Sono contento, ringrazio i ragazzi e ora dico loro di divertirsi e andare in vacanza. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo, arrivare a sinistra, e con Iachini siamo anche la migliore difesa del campionato. Sono molto contento, e perciò l’ho riconfermato. Questo anno è stato di transizione, e comunque abbiamo fatto molto meglio dello scorso: voglio rimanere qui a sinistra, poi magari potremo anche vincere qualcosa. ... Leggi su calcioweb.eu

