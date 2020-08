Fa il bagno in mare dopo pranzo, donna muore in spiaggia davanti alla figlia (Di domenica 2 agosto 2020) Stroncata da un malore fulminante mentre si trovava in spiaggia con sua figlia e con il suo cane. È accaduto intorno alle 12.30 di ieri all'arenile su cui s'affaccia lungomare Tafuri a Salerno dove, ... Leggi su leggo

Tragedia nel mare di Salerno, dove una donna di 55 anni di Palma Campania è morta annegata mentre faceva il bagno, in zona Torrione. La vittima era nata in Ucraina, ma risiedeva a Palma Campania da de ...

