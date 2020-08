CorSport: per quelli come Ilicic non ci sono filtri. Non ce la fa a fingersi quello che oggi non è (Di domenica 2 agosto 2020) Sul Corriere dello Sport Giancarlo Dotto scrive di Ilicic, sparito, per chissà quale dolore che lo tormenta. Il Corriere della Sera, ieri, scriveva che forse Ilicic non ha sopportato i morti e lo strazio di Bergamo. Per lui, semplicemente, sono stati troppo. Dotto racconta il volto del calciatore, turbato da chissà quale peso. “quello di Josip è un volto appeso a una malinconia vicina allo spavento. Qualcosa che ha visto, che ha percepito, che solo lui sa, e forse nemmeno lui sa“. E continua: “Nel bla-bla della vita liofilizzata, plastificata, dunque negata, il calciatore di successo che soffre, senza apostrofo, è un paradosso paragonabile a quello di una statua di plastica che si dà fuoco perché ha scoperto un giorno di non essere ... Leggi su ilnapolista

