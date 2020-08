Coronavirus, l’ottimismo del professor Le Foche: “Seconda ondata improbabile. Sappiamo come e dove intervenire” (Di domenica 2 agosto 2020) Lunga intervista di Giancarlo Dotto al professore Francesco Le Foche, immunologo responsabile del Day hospital di immunoinfettivologia del Policlinico Umberto I, discretamente not per i suoi interventi televisivi a Domenica In. Intervista sul Coronavirus in punta di fioretto, che vi suggeriamo di leggere per intero sul sito Dagospia cliccando qui. Di seguito, vi proponiamo solo … L'articolo Coronavirus, l’ottimismo del professor Le Foche: “Seconda ondata improbabile. Sappiamo come e dove intervenire” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

ilfoglio_it : L’ottimismo e il #coronavirus. La richiesta di un rimedio alla paura è tale che si apre la strada a chi racconta fr… - vogheranews : #PAVIA #VOGHERA 27/07/2020: #Coronavirus. I dati regionali di oggi. Zero decessi per il 4° giorno consecutivo. L’ot… - EnricoFurlan3 : @gustinicchi L'ottimismo è il sale della vita. Auguri. #covid19 - GallizziPier : Buone notizie!!! Anche oggi in Lombardia nessun decesso. Diminuiscono i ricoveri e aumentano i guariti. Avanti con… - Franca69214665 : RT @GiornaleStoria: Cari lettori, concludiamo la rubrica “Storia e Storie ai tempi del Coronavirus” con l’intervista di Micol Ferrara a Mas… -