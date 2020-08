Calciomercato Roma, c’è l’accordo con Vertonghen: sarà lui il sostituto di Smalling (Di domenica 2 agosto 2020) La Roma non ha trovato l’accordo con il Manchester United per trattenere Chris Smalling anche per l’Europa League. Secondo ‘Sky’, gli inglesi chiedevano venti milioni, ma i giallorossi non sono andati oltre i 15. Il centrale tornerà così ai ‘Red Devils’, dopo il prestito. La Roma si è tutelata. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, c’è l’accordo totale con Vertonghen: biennale da tre milioni di euro a stagione. Il belga è svincolato dal Tottenham e sembra aver ceduto alle lusinghe del club giallorosso. Francesco Rocca, il calvario di ‘Kawasaki’. Bandiera della Roma: la Juve saltata e Nesta sfioratoL'articolo Calciomercato Roma, c’è ... Leggi su calcioweb.eu

