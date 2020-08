Barcellona, Bartomeu tuona: “Apriremo un procedimento contro Arthur, non ha avuto rispetto” (Di domenica 2 agosto 2020) Josep Bartomeu si proietta alla sfida di Champions League contro il Napoli e poi sull'episodio legato ad Arthur...Il presidente del Barcellona ha confermato che per il centrocampista brasiliano scatteranno dei procedimenti dopo che lo stesso ha deciso di non chiudere la stagione a causa della propria cessione alla Juventus. Lo stesso Bartomeu si è poi espresso anche sul calciomercato in entrata e in uscita dei blaugrana, nel corso di una lunga intervista rilasciata ai media spagnoli."Volevamo rinnovare il contratto di Arthur, ma la situazione economica è complicata. Arthur poi aveva un'offerta buona da un altro club, in cui c'era Pjanic. Il bosniaco è un calciatore che ci interessa da tempo. La decisione di lasciare il ... Leggi su mediagol

SkySport : Messi e l'Inter, Bartomeu: “Leo finirà la carriera a Barcellona. Lautaro? Stop contatti” - TuttoMercatoWeb : Bartomeu blinda Messi al Barcellona: 'Inter? Non ho alcun dubbio che manterrà la parola' - cn1926it : #Barcellona, #Bartomeu accusa #Arthur: “Abbiamo aperto un procedimento nei suoi confronti” - forchi_giuseppe : RT @SkySport: Messi e l'Inter, Bartomeu: “Leo finirà la carriera a Barcellona. Lautaro? Stop contatti” - Mediagol : Barcellona, Bartomeu tuona: “Apriremo un procedimento contro Arthur, non ha avuto rispetto” -