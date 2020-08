Atalanta, riecco Ilicic: un cuore per ringraziare i compagni (Di domenica 2 agosto 2020) L'Atalanta conclude il suo campionato al terzo posto e ora si prepara alla Champions League dove affronterà il Paris Saint-Germain. C'è grande entusiasmo in casa nerazzurra ma anche qualche piccolo problema extra campo con la situazione di Josip Ilicic che ha colpito tutto l'ambiente. Lo sloveno è sparito dai radar di gioco e che qualcosa non vada per il verso giusto lo si è capito da tempo quando prima Gasperini e poi i compagni non hanno saputo dare nessuna risposta in merito se non mostrare grande vicinanza al collega.Il messaggio della squadra dopo la partita contro l'Inter con tanto di maglia numero 72 sul campo è la conferma che i rapporti personali sono al top e che dunque il problema sia di altra natura.Atalanta, riecco Iliciccaption ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Atalanta, riecco Ilicic: un cuore per ringraziare i compagni - - cmdotcom : #Atalanta, riecco #Ilicic: 'Grazie!' ai compagni, ma per la Champions resta in fortissimo dubbio… - Frances01719412 : RT @FcInterNewsit: Preview Atalanta-Inter - Riecco Gaglia e Lautaro. Barella sarà il trequartista? - infoitsport : Preview Atalanta-Inter - Riecco Gaglia e Lautaro. Barella sarà il trequartista? - FcInterNewsit : Preview Atalanta-Inter - Riecco Gaglia e Lautaro. Barella sarà il trequartista? -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta riecco Atalanta, riecco Ilicic: 'Grazie!' ai compagni, ma per la Champions resta in fortissimo dubbio Calciomercato.com Preview Atalanta-Inter - Riecco Gaglia e Lautaro. Barella sarà il trequartista?

Probabile rivedere un trequartista atipico nel 3-4-1-2 come accaduto già a Roma sulle tracce del rifinitore avversario in fase di non possesso. ---. PROBABILI FORMAZIONI:. ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; ...

Riecco il Papu Gomez: l'Atalanta ribalta il Parma. A D'Aversa non basta super Kulusevski

Qualche sorpresa da D’Aversa, che lancia Dermaku come centrale al fianco di Bruno Alves e sceglie Gagliolo (e non Pezzella) come laterale sinistro e davanti Caprari - da falso nove, per lasciare la fa ...

Probabile rivedere un trequartista atipico nel 3-4-1-2 come accaduto già a Roma sulle tracce del rifinitore avversario in fase di non possesso. ---. PROBABILI FORMAZIONI:. ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; ...Qualche sorpresa da D’Aversa, che lancia Dermaku come centrale al fianco di Bruno Alves e sceglie Gagliolo (e non Pezzella) come laterale sinistro e davanti Caprari - da falso nove, per lasciare la fa ...