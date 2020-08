"Terrone di merda? Vieni a dirmelo in faccia!", Gattuso inferocito contro la panchina della Lazio (Di sabato 1 agosto 2020) Dall'audio ambientale del finale della partita tra Napoli e Lazio, in cui la tensione è salita alle stelle, si sono riuscite ad afferrare alcune parole chiave per ricostruire il parapiglia dopo il triplice fischio. Leggi su tuttonapoli

Al termine di Napoli-Lazio è accaduto un po' di tutto, grande tensione nel finale. Le due panchine erano molto agitate. Gennaro Gattuso, in particolare, era letteralmente furioso. Il coach calabrese a ...

