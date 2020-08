Stop distanziamento sui treni, il Mit spiega: “Parziali deroghe” (Di sabato 1 agosto 2020) ROMA – Stop al distanziamento di un metro sulle Frecce e sui treni a lunga percorrenza, ma a patto che sia sempre garantito il ricambio di aria, che ogni passeggero indossi la mascherina, non abbia la febbre e firmi una autocertificazione sul suo stato di salute. È il chiarimento che arriva in una nota dal ministero dei Trasporti a proposito della notizia, diffusasi ieri scatenando polemiche, sul ‘liberi tutti’ per quanto riguarda il trasporto ferroviario. Leggi su dire

I treni ad alta velocità ora possono viaggiare al cento per cento dei posti in barba al distanziamento sociale anti-covid. Una decisione che ha fatto esprimere al Comitato tecnico scientifico del gove ...

