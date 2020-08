Spal Fiorentina, i convocati di Iachini: out Castrovilli e Ribery (Di sabato 1 agosto 2020) Beppe Iachini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani pomeriggio contro la Spal. Out Ribery Beppe Iachini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per l’ultima partita della Fiorentina di questo campionato. Quella di domani pomeriggio contro la Spal. Out Castrovilli e Ribery, torna Benassi. Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano. Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Dalle Mura, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Venuti. Centrocampisti: Agudelo, Badelj, Benassi, Duncan, Pulgar. Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Kouamé, Sottil, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

