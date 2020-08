Solar Orbiter: ecco le prime immagini del Sole (Di sabato 1 agosto 2020) prime immagini del Sole ottenute dalla missione Solar Orbiter: a bordo della sonda Metis, lo strumento coronografico italiano per osservare la corona Solare Il Sole e i Falò: ricordando quelli lunari di Cesare Pavese, anche la nostra stella ci mostra sbuffi di plasma che si estendono a grandissima distanza dalla sua superficie, che sono stati visti… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

ClaudioGornati : RT @Focus_it: Le immagini commentate che arrivano dalla missione Solar Orbiter, che si è avvicinata, e si avvicinerà, al Sole come nessuna… - EliBonora : This week: #solarorbiter Orbiter apre gli occhi sul #Sole! Svelate le prime immagini - krisel_semini : RT @Focus_it: Le immagini commentate che arrivano dalla missione Solar Orbiter, che si è avvicinata, e si avvicinerà, al Sole come nessuna… - Marco_chp1 : RT @Focus_it: Le immagini commentate che arrivano dalla missione Solar Orbiter, che si è avvicinata, e si avvicinerà, al Sole come nessuna… - Salvato94848875 : RT @Focus_it: Le immagini commentate che arrivano dalla missione Solar Orbiter, che si è avvicinata, e si avvicinerà, al Sole come nessuna… -

Ultime Notizie dalla rete : Solar Orbiter Rendez-vous con il Sole, Solar Orbiter svela 'campi di lucciole' - DIRE.it Dire Eruzioni che ricordano falò immortalate sulla superficie del Sole

Finora nessuna missione diretta al Sole aveva mai dimostrato che la superficie della stella è costellata di innumerevoli eruzioni che ricordano dei falò. A mettere in evidenza questo particolare aspet ...

Missione solare partita dal Valdarno

Hanno una passione interstellare che unita a una forte dedizione li ha portati molto vicino al sole. Mauro e Maurizio sono due giovani ricercatori valdarnesi: entrambi fanno parte del gruppo di Fisica ...

Finora nessuna missione diretta al Sole aveva mai dimostrato che la superficie della stella è costellata di innumerevoli eruzioni che ricordano dei falò. A mettere in evidenza questo particolare aspet ...Hanno una passione interstellare che unita a una forte dedizione li ha portati molto vicino al sole. Mauro e Maurizio sono due giovani ricercatori valdarnesi: entrambi fanno parte del gruppo di Fisica ...