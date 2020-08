Scomparsa e ritrovata, Chiara la fotografa nolana ora è in coma (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNola (Na) – “Per favore Dio falla svegliare. Ti prego”. Questa la silenziosa preghiera di Pietro, il fratello di Claudia Gherardelli la fotografa di Piazzolla di Nola Scomparsa il 29 luglio e ritrovata il giorno dopo in Calabria. Dopo l’annuncio del suo ritrovamento, dato dai familiari di Claudia, ci sono nuovi sviluppi sul caso. Claudia è bellissima, ha occhi lucenti e un sorriso contagioso nella foto che da giorni circola su tutti i giornali e, al suo volto, è ora legata la storia della sua probabile fuga. Era uscita per andare in farmacia senza portare con sé chiavi di casa, documenti e cellulare e non è più rientrata. Marito e familiari si sono attivati per ritrovarla coinvolgendo anche le forze dell’ordine. Il giorno dopo, la buona notizia: ... Leggi su anteprima24

NapoliToday : #Cronaca Ritrovata dopo 24 ore di ricerche, Claudia è in coma farmacologico - UmbriaRadio : Terni, due operazioni della polizia: ritrovata anziana scomparsa e una denuncia per lite tra vicine - calabrianewsit : Ritrovata in Calabria fotografa 32enne scomparsa a Nola - - umbriajournal_ : Ritrovata dalla Polizia di Stato di Terni l’anziana scomparsa -